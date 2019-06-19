Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen ve daha önce aranma kaydı olmayan "Serhat" kod adlı İ.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı.

İ.B, merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Tüyleri diken diken eden görüntü! ´Çok korkutucu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları