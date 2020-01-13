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Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama

Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS içerisinde yer alan ve terör örgüte eleman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasına yer alanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, haklarında aranma ve yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünü şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne eleman temin edip, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme ve örgütsel eylemlerde bulundukları, 3 Ekim 2017'de Silvan ilçesinde şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile birlikte hareket ettikleri, terör örgütü yöneticilerinin bu kişilere eylem yapmaları için farklı bir mesaj belirledikleri tespit edilen 'Dijvar Amed' kod adlı M.K., 'Mordem Amed' kod adlı S.A., 'Kerim' kod adlı M.B., 'Devrim Amed' kod adlı İ.E., 'Roni Derxust' kod adlı A.M., 'Şerzan Amed' kod adlı Ö.M., 'Gundi' kod adlı M.B., 'Delil Çevlik' kod adlı V.E., 'Andok' kod adlı M.M., 'Mücahit' kod adlı C.K., 'Muhtar' kod adlı R.A. ve 'Dilxez Amed' kod adlı B.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 29 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan A.M., Ö.M., M.B., V.E., M.M., C.K., R.A. ve B.B. tutuklanırken, M.K., S.A., M.B. ve İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA


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