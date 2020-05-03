İçme suyu projesi hayata geçiyor! Makam Dağı'nda ilk aşamaya başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’ın inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip Makam Dağı’nda içme suyu temini projesinin ilk aşaması olan depo inşaatına başladı.

İl Valimiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun Ergani ilçesinde 27.12.2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Esnaf ve Muhtarlar buluşması toplantısında dile getirdiği, Zülküfil Peygamber (a.s) Türbesinin içme suyu ihtiyacının çözülmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, DİSKİ tarafından başlatılan bu proje, yılardır gözardı edilmiş Makam Dağı’ndaki içme suyu eksikliğini gidermiş olacaktır.

MAKAMA YÖNELİK TURİZMİN ARTIRILMASINA DA KATKI SUNACAK

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yer alan Makam Dağının, turizm alt yapısının güçlendirilmesi ve ziyaretin artırılması yönünden de temiz içme suyuna kavuşturulması önem arz etmektedir.

DİSKİ tarafından başlatılan projede öncelikle kaynak yerinin rehabilite edilmesine başlanacaktır. Su kaynağının çevresinde yapılacak olan rehabilite çalışmaları ile kaynağın daha sıhhatli hale getirilmesi sağlanarak vatandaşların temiz içme suyuna ulaşımı kolaylaşacaktır.

Başlatılan bu proje kapsamında 10 m3 hacimli biriktirme deposu ve terfi binası yapılıp, terfi pompaları ile 210 metre terfi hattı çekilerek işlemler tamamlanacak ve sağlıklı içme suyu Makam Dağı’ndaki türbeyi ziyarete gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.