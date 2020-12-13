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13 Aralık 2020 Pazar 11:54 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga

Diyarbakır'da kısıtlamada iki grup arasında silahlı kavga
DHA

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kepengi kapatılmış kıraathanenin içerisinde bulunan iki grup arasında çıkan ve caddeye sıçrayan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında kepengi kapalı haldeki kıraathane içerisinde oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

DHA'da yer alan habere göre, tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına taşan kavgada 21 yaşındaki Ş.B. vücuduna isabet kurşunla yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.B., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik şeridi ile kapatılan cadde de ve kıraathanede çok sayıda mermi tespit edildi.

Koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken iş yerini açtığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle kıraathane işletmecisine cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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