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  3. Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü

AFRİKA, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın türü kuş, Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi.

Diyarbakır'ın UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu ve şimdiye dek 200 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Dicle Vadisi'nde yeni bir kuş türü daha tespit edildi. Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın, Dicle Nehri kıyısındaki bataklık alanda ilk kez görüldü.

Bataklık ve sazlık alanlarda yaşayan, başta kın kanatlıları olmak üzere böcek ve tohumlarla beslenen bıyıklı kamışçın, nisan ayından haziran ayına kadar bulunduğu bölgelerde yuvasına 3 ile 5 yumurta bırakıyor. Kuşların kuluçka süresi 14-15 gün arasında değişebiliyor.


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