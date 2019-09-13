Diyarbakır'da evlat nöbeti! Eyleme katıldığımız için tehdit ediliyoruz

Terör örgütü PKK/YPG tarafından 11 ay önce alıkonulan oğlu için mücadele veren Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, “17 Kasım 2018 tarihinde oğlumu götürdüler. 19 Kasım 2018’de gelen bir telefonla oğlumun YPG’li teröristlerle beraber olduğu, ona bir kod isim verdiklerini ve kod isminin de Ali Karan olduğunu söylediler. Bir daha oğlumdan hiç haber alamadım. O zaman Kobani’deydi, şimdi nerede olduğunu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“BURASI KANDİL’İN ANA MERKEZİDİR, ÇOCUKLAR BURADA EĞİTİLİYOR”

Oğlunun terör örgütünün paylaştığı videolarla kandırıldığını ifade eden Ayşegül Biçer, “Oğlum Mustafa Biçer kaçırılmadan üç hafta önce konuşuyorlar, her şeyi ayarlıyorlar. Oğlum gittiği gün, HDP binasına gidiyor. Burası bir toplama merkezi, Kandil’in ana merkezi burası, Kandil burası; burada eğitiliyor, burada beyinleri yıkanıyor. Artık bunlara dur diyelim, bir mücadeleye girdiysek ya ölümle ya da zaferle ayrılacağız.” dedi.

Terör örgütü PKK’nın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar hakkında gençlerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Biçer, “Gençlere sesleniyorum, sosyal medyadaki şeylere inanmayın, senaryolar çok güzel düzenlenmiş, çocuklarımızı infaz ediyorlar, cenazelerini saklıyorlar; sonra bir bombandırman olduğunda altına atıp 'Senin çocuğunu devlet öldürdü' diyorlar.” sözlerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ BİZİM İNFAZIMIZI ÇIKARMIŞ”

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaptığı için tehdit edildiğini söyleyen Ayşegül Biçer, “Okullar neredeyse bir hafta önce açıldı, çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Tepki ve tehdit alıyoruz, bu yüzden hayatlarını tehlikeye atmak istemiyoruz. Çocukları da evde tutamıyoruz. KCK’nın gençlik kolları bizim infazımızı çıkarmış, korkmuyoruz. Korksaydım, tehdit edildikten sonra bir daha oturamazdım.” dedi.

“16 YAŞIMDAKİ OĞLUMDAN DÖRT SENEDİR HABER ALAMIYORUM”

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan baba Bedirhan Çuhur, “Çocuğum için buraya geldim, ben çocuğumu HDP’den istiyorum. 16 yaşından beri çocuğumdan haber alamadım. Ben çocuğumu istiyorum, barış istiyorum, kimsenin ciğeri yanmasın.” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMDAN 22 SENEDİR HABER ALAMIYORUM”

Oğlunun 18 yaşındayken terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını ifade eden baba Mehmet Kahraman, “Oğlum Ercan Kahraman 22 senedir kayıptır. Ben artık barış istiyorum. Milletin canı yanmasın. Oğlum dağda... 22 seneden beri hiç haber almadım. Yemek yiyemiyorum, yatamıyorum. Çocuğumu istiyorum, ciğerim yandı.” dedi.

“OĞLUMU ARAMAK İÇİN KUZEY IRAK’A VE MAHMUR’A GİTTİM”

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan anne Latife Üdümlü, 10 aydır ulaşamadığı oğlu Özgür Üdümlü’nün Dicle Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuduğunu belirtti. Anne Üdümlü, “Oğlum okurken kayboldu, oğlumu aradım, yurt dışında kapı kapı aradım. Hatay’a, Irak’a, İran’a gittim, gitmediğim kapı kalmadı. Kuzey Irak’a üç defa gittim. Mahmur’a gittim. Onu bulamadım. Oğlum 22 yaşındaydı, şimdi 23 yaşına girecek. 10 aydır ona ulaşamıyorum. Oğlumu vermezlerse gitmiyorum, buradan kalkmıyorum. Oğlum için her şeyi yaparım, kaçırılmasaydı oğlum öğretmen olacaktı.” dedi.

Çocuğuna kavuşana kadar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme devam edeceğini açıklayan baba Salim Edizer, “Oğlum Yakup Edizer 15 yaşındaydı. 2015 yılından beri kayıp. Çocuk lise bire gidiyordu, 5 seneden beri haber alamıyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz, çocuğumuz gelene kadar burada direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. İnşallah çocuğumuzu geri gönderirler, biz de bu acıya son verelim. Yaşıyoruz ama ölü yaşıyoruz. Oğlum da korkmasın, bize haber göndersin yaşıyorum desin, artık dayanmıyoruz.” diye konuştu.

Çözüm sürecinden beri oğlunun kayıp olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, “Oğlum Özkan Aydın 15 yaşındaydı, Diyarbakır Sur’da zorla alıkoydular, dağa çıkardılar. O günden beri, yani 4 yıldır oğlumdan haber alamıyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.