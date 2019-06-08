08 Haziran 2019 Cumartesi 08:52 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:06
Diyarbakır'da Civan kod adlı terörist Osman Gülen öldürüldü
Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı terörist Osman Gülen olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.
AA