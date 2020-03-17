Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4709
  • 7,1213
  • 314.591
  • 85670.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır'da baba ile kızına kanlı infaz

Diyarbakır'da baba ile kızına kanlı infaz

Diyarbakır'da baba ile kızına kanlı infaz

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine yaşanan bir yaralama olayının ardından göç ettikleri Adana'dan geri dönen Selahattin Özkahraman (65) ile kızı Süreyya Özkahraman (34) silahlı saldırıda yaşamlarını yitirdi.

İddiaya göre Özkahraman ailesi, geçen yıl Konuksever Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Adana'ya göç etti. Aile, 2 ay önce yaşadıkları Çermik ilçesine bağlı Bayırbağı Mahallesi'ne geri döndü. Ancak bugün bahçelerine çalışmaya giden baba Selahattin Özkahraman ile 2 çocuk annesi kızı Süreyya Özkahraman, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba-kızın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Selahattin Özkahraman ile Süreyya Özkahraman'ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, mahallede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, saldırganları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.


İlk Uçak İndi!

İlk Uçak İndi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Devletin çelik bileği PÖH'ler 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor

Koronavirüs propolis satışları arttırdı