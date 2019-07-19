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  3. Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

(AA)

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