Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,95
  • 6,6403
  • 244.364
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son Dakika... Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

x

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgˆı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 katlı lüks villaya baskın!

Cenk Tosun sahada sert evde romantik