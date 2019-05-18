Diyarbakır'da 43 PKK sığınağı bulundu, patlayıcılar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl ile Muş sınırların arasında kalan kırsal alanda 14 Mayıs Salı günü jandarma özel harekât ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

'Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu' adı verilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare genişliğinde, biri 105 metrekare genişliğinde, ikisi 9 metrekare genişliğinde, üçü 6 metrekare genişliğinde, 34'ü değişik ebatlarda, toplam 43 kış sığınağı ile teröristlerin gizlenmekte kullandığı 8 avcı boy çukuru bulundu.

Sığınaklar ve çevrede yapılan aramalarda, 16 EYP düzeneği bulundu. 6 uzaktan komutalı, 2 basma düzenekli, 4 adet 8´li pil bloğu, 2 adet 5´li pil bloğu, 2 adet 4´lü pil bloğu, 2´li pil bloğu, 1200 metre elektrik kablosu, 2 akü, 60 büyük pil, 53 kalem pil, 2 güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilo gübre, 1 ton 568 kilo yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Patlayıcı ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

(DHA)