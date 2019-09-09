Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7189
  • 6,3127
  • 277.474
  • 100154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı.

 Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildiklerinin belirlendiği bildirildi.

"Haklarında hiçbir arama, yakalama kaydı olmadığından terör örgütünün, Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında gizli gücü olarak görevlendirilerek, terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları, arama ve yakalama kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri tespit edilmiş olup bahse konu şüpheliler yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlendikten saatler sonra bunu yaptı!
Hande Doğandemir'den aşk açıklaması
Aslıhan Doğan Turan o haberleri doğruladı
Boşandığı eşiyle yeniden evlendi
Yeni albüme yeni araba
<p>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelin

30 Milyon Yıllık Mağarada Ezan Okundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!

Yukarıdan görüntülendi! Bakanlık devraldı...