Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü kavgaya 14 gözaltı

Şehitlik Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Aba ve Esmer ailelerinin bireyleri arasında, meydana gelen maddi hasarlı motosiklet kazasının ardından kavga çıktı. Kavga, gün içerisinde 3 kez farklı yerlerde sürdü. Silah, taş ve sopaların kullandığı kavgada, Şehmuz Aba (38) ve İzzet Esmer yaşamını yitirirken, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin dünden beri süren operasyonlarında, kavgaya karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, güvenlik güçlerinin, tarafların yaşadığı mahallede aldığı önlemler de devam ediyor.