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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:52 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:00

Diyarbakır'da bir gri listede iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bir gri listede iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

AA

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