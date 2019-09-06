Diyarbakır anneleri için imza kampanyası başlatıldı: Sessiz kalmayacağız

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesi devam ederken annelere destek olmak için "Çocuklarımızı Öldürmelerine Sessiz Kalmayacağız" başlığı altında imza kampanyası düzenlendi. Yüzlerce akademisyen, aydın, yazar, öğrencinin destek verdiği imza kampanyasının açıklamasında şöyle denildi:

Kamuoyu tarafından bilinen, güvenlik güçlerinin mücadele ettiği, ancak bir kesimin nedense hiçbir zaman görmediği, görmek istemediği terör örgütü PKK’nın çocuklarımızı hedef alan kirli amaçları, karşılarında duramayacakları bir güçle, annelik gücüyle açığa çıkmıştır. Siyasi parti kimliğini ve siyaseti araç olarak kullanarak çocuklardan terörist oluşturma planları kapılar ardında konuşulurken ve uygulanırken ilk kez annelerin isyanıyla gizlenemez duruma gelmiştir.



Evlerinde, okullarında olmaları gereken çocuklarımızı, PKK ve destekçileri ailelerinden koparmakta, bir çocuktan terörist yetiştirmek amacıyla hem çocuklarımızı hem ailelerini sonu gelmez bir zulme maruz bırakmaktadırlar. Bir çocuktan terörist doğuran karanlığa ses çıkaramayanların, annelerin çocuklarına kavuşmak için ortaya koydukları direnişi görmezden gelenlerin çocuğunu arayan annelerin yanında duramama acizliğine karşılık, çocuklarımızın yaşam hakkını savunmayı hem insani hem de mesleki bir görev olarak değerlendiriyoruz.



Çocuklarımızı terörist yapmak için dağa çıkarmak ne kadar utanç verici ise Diyarbakır’da çocuklarını isteyen analara karşı sessiz kalmak da aynı derecede utanç vericidir.



Siyaseti perde yaparak, barış adı altında çocuklarımızı terör örgütü PKK’ya kaçıranlara karşı, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, annelerin yanında olacağımızı, PKK’nın ve destekçilerinin çocuk ve anne kıyımına sessiz kalmayacağımızı ifade ediyoruz.



Çocuklarımızın yeri evleri ve okullarıdır, terör örgütü PKK’nın saklandığı mağaralar değildir.



Çocuklarımızdan anneleri nasıl vazgeçmiyorsa biz de onlardan vazgeçmiyor ve onları okullarında, üniversitelerde öğrenci olarak görmek istiyoruz. PKK’nın çocuklarımızı öldürmesine, çocuktan terörist yetiştirmek için PKK ile ortaklık yapanlara, terör kanını çocuklara bulaştıranlara sessiz kalmayacağız. PKK’nın ve destekçilerinin yaptıkları anne ve çocuk katliamında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır.



Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacaktır.



Diyarbakır annelerine destek olmak için aşağıdaki linki tıklayarak bir imza da siz verebilirsiniz.



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