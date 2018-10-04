'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde etmesi söz konusu değil'

Diyanet İşleri Başkanlığından, bugün bazı medya organlarında yer alan "Başkanlığın faizden gelir elde ettiği" yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bahse konu faiz gelirinin, personele yersiz (mevzuata aykırı olarak) ödenen paraların, aile yardımı, harcırah, ek ders gibi kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle, Hazineye ödenmesi işlemi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değişik 71'inci maddesi gereği ortaya çıkan, devletin bütün alacaklarında uyguladığı kanuni bir zorunluluktur. Yoksa Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye irat kaydedilmektedir. Özetle, devletin bütçesinin zarara uğramasının önlenmesi söz konusudur."

(AA)