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  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Charlie Hebdo dergisine tepki: Toplumsal barışa vurulan bir darbedir
03 Eylül 2020 Perşembe 10:50 | Son Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Charlie Hebdo dergisine tepki: Toplumsal barışa vurulan bir darbedir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Charlie Hebdo dergisine tepki: Toplumsal barışa vurulan bir darbedir
IHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Fransa’da İslam dinine ve Peygamber Efendimize (s.a.s) yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisinin  bu kararını "hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi" olarak değerlendirdi.

Erbaş, rovokatif bir eylem olarak nitelediği olaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü;

"Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret etmek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir eylem olmakla birlikte, toplumsal barışa vurulan bir darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" 
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