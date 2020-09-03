Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Charlie Hebdo dergisine tepki: Toplumsal barışa vurulan bir darbedir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Müslümanları rencide edici karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Fransa’da İslam dinine ve Peygamber Efendimize (s.a.s) yönelik hakaret dolu karikatürleri yeniden yayınlama kararı alan Charlie Hebdo dergisinin bu kararını "hadsizce ve düşmanca tutumun tekrar ayyuka çıktığının göstergesi" olarak değerlendirdi.

Erbaş, rovokatif bir eylem olarak nitelediği olaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü;