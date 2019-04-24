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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile görüştü.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'i kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaynuddin'i makamında kabul eden Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Din eğitimi ve din hizmetlerinin ulaştırılması noktasında Rusya Müslümanlarının her zaman destekçisi olduklarını belirten Erbaş, "Çünkü biz birbirimize çok yakın iki milletiz, iki ülkeyiz. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi geliştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"DUALARIMIZ TÜRK MİLLETİNE"

Ravil Gaynuddin ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'nin Rusya Müslümanlarına yaptığı katkı için teşekkür ederek, "Selam, hürmet ve dualarımız Türk milletine, Türkiye'ye, bizim dostumuz olan ve bize çok yardım eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'adır." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

(AA)

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