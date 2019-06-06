Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Şeker Bayramı' tartışmalarına son noktayı koydu

BU ŞEKİLDE KULLANANLAR BUNDAN VAZGEÇSİN

Twitter'dan mesaj yayımlayan Prof. Erbaş, "Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır. Şeker Bayramı diye bir bayram yoktur. Bu bayram, Ramazan Bayramı'dır ve bir ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" dedi.

BAYRAM TATİL DEĞİL!

"Bayramı tatil olarak görmeyelim" diyen Erbaş, "Bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım" ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)