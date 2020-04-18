Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: En önemli davranışımız, sabır, metanet ve umut olacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Tv'de yayınlanan "İyilik Vakti" programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüsle mücadelede, sahada olan din görevlilerinin millete hizmet ettiğini belirten Erbaş, bu süreçte iyiliklerin en büyüğünün sokağa çıkma kısıtlamasına ve alınan tedbirlere uymak olduğunu vurguladı.

Kovid-19'un insanoğlunun yaşadığı en büyük salgınlardan biri olduğunu aktaran Erbaş, "Geçmişte yine pek çok ülkeyi etkileyen SARS, MERS gibi virüsler ortaya çıktı. Hamdolsun insanoğlu Cenabıhakk'ın kendisine nasip etmiş olduğu akılla araştırma yaptı ve bu virüslerin aşısını, ilacını buldu. Peygamber efendimiz, bu müjdeyi bize bildiriyor, Allah'ın yarattığı her hastalığın mutlaka tedavisi vardır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, salgın karşısında umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak "Bu bir imtihandır, bu imtihanı en güzel bir şekilde karşılamamız ve imtihanı kazanarak hayra dönüştürmememiz gerekiyor. Bu imtihanı kazanmamıza vesile olacak en önemli davranışımız sabır, metanet ve umut olacak." dedi.

Din görevlilerinin millete umut telkin ettiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Din görevlilerimiz, Kovid-19 ile mücadelede hem maddi hem manevi rehberlik yapıyor. Hocalarımız, bizatihi kendi güçleriyle, emekleriyle insanımızın kapısını çalıyorlar, ihtiyaçlarını soruyorlar. Maaşını, bankamatikten çekip kendilerine getirip vermeye varıncaya kadar yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar."

"Yurt dışındaki hocalarımız, muhtaç olanlara yardım ediyorlar"

Yurt dışında da yardım faaliyetleri yaptıklarını anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki hocalarımız da muhtaç olan insanlara İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da yardıma devam ediyorlar. Kim yardıma muhtaç ise onlara ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hocalarımızın hanımları, yemek yapıp hastanelere götürüyor, düşünebiliyor musunuz? Yani bunu karşısında görünce o insanların Müslümanlara olan yakınlığı artıyor. Bizim medeniyetimizin esası budur. Mazlum, muhtaç kim olursa olsun onun yanında yer almak önemlidir."

Camilerde cemaatle namaza verilen aranın ramazan ayında da devam edeceğini hatırlatan Erbaş, teravih namazlarının evde ailecek kılınmasını tavsiye etti.

"Diyanet yayınlarını, dijital ortamda ücretsiz erişime açtık"

Evde geçirilen zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti:

"Aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması noktasında, gayret içerisinde olalım. Bol bol kitap okuyalım. Kitap bulamama gibi bir endişemiz de yok şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital ortama yükledik. Ücretsiz bir şekilde hangi kitabı okumak istiyorsanız kitabı indiriyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz."

Erbaş, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için destek çağrısını yineledi.

(AA)