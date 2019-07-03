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  3. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı dünyaevine girdi: Nikah şahidi Başkan Erdoğan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı dünyaevine girdi: Nikah şahidi Başkan Erdoğan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı dünyaevine girdi: Nikah şahidi Başkan Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah törenine katıldı.

Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikah töreninin yapıldığı otele geldi. 

Çiftin nikahı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.

(AA)

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