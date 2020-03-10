Diyanet bu yılki fitre miktarını 27 lira olarak belirledi

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği hatırlatıldı.

Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı ramazan başlangıcından 2021 yılı ramazan başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir."

"TEMEL HEDEFLERDEN BİRİ, İNSANLARIN PAYLAŞMA BİLİNCİNİ CANLI TUTMAK"



Fıtır sadakasının, Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir."