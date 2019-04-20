Divanu Lugati't -Türk'te geçen alavan kelimesi ne anlama gelmektedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Divanu Lugati't -Türk'te geçen alavan kelimesi ne anlama gelmektedir? yanıtı merakla araştırılıyor. ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 20 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde sorulan soruların yanıtları merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A: Zürafa

B: Geyik

C: Vaşak

D: Timsah

Doğru cevap: Timsah