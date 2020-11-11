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  • Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis açıklaması: Bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur
11 Kasım 2020 Çarşamba 23:08 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis açıklaması: Bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis açıklaması: Bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri itirazına açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası hukuka aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır." açıklamalarında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, "Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir." ifadelerini kullandı.

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