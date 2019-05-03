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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Büyük bir gaflettir, kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Büyük bir gaflettir, kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Büyük bir gaflettir, kınıyoruz

NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndaki devir teslim törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de davet edildi. Skandal üzerine Türk heyeti törene katılmadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “NATO nezdinde statüsü bulunmayan Rum Yönetimi’nin davet edilmesi büyük bir gaflettir” denildi. Açıklamada bu gelişme üzerine Belçika’daki devir teslim törenine Türkiye’nin katılmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da düzenlenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de davet edilmesine ilişkin "NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlenen devir teslim töreninde, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) görevi Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'den Orgeneral Tod D. Wolters'a geçti.

TÜRK HEYETİ KATILMADI

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, törene Türk heyeti katılmadı.

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi.

Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

(AA)

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