  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Dışişleri Bakanlığından Mısır'a "Suriye" cevabı: Suçlamaları reddediyoruz
24 Ekim 2020 Cumartesi 23:46 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından Mısır'a "Suriye" cevabı: Suçlamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığından Mısır'a "Suriye" cevabı: Suçlamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı'nın 22 Ekim tarihli Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Aksoy, "Toplantıda ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Dışişleri Bakanı’nın Suriye hakkında “Küçük Grup“ toplantısında ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz. Suriye’de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye’nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre’de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir. Türkiye’nin Suriye’de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır ve olmaya devam edecektir. Suriye hakkında “Küçük Grup“ üyesi Mısır’a düşen, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmektir."
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava tah

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ayvalı Barajı Gölü'ndeki görüntünün sırrı çözüldü

Başkan Erdoğan, Kayseri'de

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.