Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4879
  • 8,8377
  • 466.327
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Dışişleri Bakanlığından 'Libya Diyalog Toplantısı' açıklaması
08 Eylül 2020 Salı 18:40 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından 'Libya Diyalog Toplantısı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından 'Libya Diyalog Toplantısı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Fas'ta düzenlenen Libya Diyalog Toplantısı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşma'nın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fas'ın Buznika şehride düzenlenmekte olan "Libya Diyalog Toplantısı" hakkında açıklamalarda bulundu. 

Toplantının yakından takip edildiğini belirten Aksoy,  Türkiye'nin görüşmeleri desteğini ifade etti:

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, en başından beri, Libya’daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede, Fas’ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz.

Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine evsahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşma’nın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas’ın Libya’daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız.

G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Operasyon öncesi gizli geçitten kaçtılar
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtı

Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Polis operasyonundan önce gizli geçitten kaçtılar

Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' balığ

Saros Körfezi'nde ''İspanyol dansçısı'' balığı görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da