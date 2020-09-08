Dışişleri Bakanlığından 'Libya Diyalog Toplantısı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fas'ın Buznika şehride düzenlenmekte olan "Libya Diyalog Toplantısı" hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantının yakından takip edildiğini belirten Aksoy, Türkiye'nin görüşmeleri desteğini ifade etti:

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, en başından beri, Libya’daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede, Fas’ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz.

Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine evsahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşma’nın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas’ın Libya’daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız.