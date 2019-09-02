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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kolombiya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kolombiya’daki Barış Sürecinin kesilmesi çerçevesinde son günlerde yaşanan gelişmeler hakkındaki soruyu cevapladı.

 ''Türkiye, Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılamış ve bu anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri katkı sağlamıştır.

Bu çerçevede, Kolombiya Hükümeti ile FARC arasındaki anlaşmazlığın 2016'da varılan anlaşma uyarınca çözülmesini temenni ediyoruz. Kolombiya'daki barış sürecine verdiğimiz destek devam edecektir.''

(İHA)

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