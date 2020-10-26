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26 Ekim 2020 Pazartesi 22:04 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığından ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığından ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin girişimleri neticesinde işgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilan edilen ateşkes ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin girişimleri neticesinde işgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilan edilen ateşkes ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler aldı:

"Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkesler Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edilmiştir. Son olarak bugün ABD’nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan’ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür."
"Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan’ın ihlallerini dikkate alarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz."
Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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