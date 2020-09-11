Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Akdeniz bildirisine tepki: Hukuki dayanaktan yoksun

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'dan AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki geldi. Aksoy, "Ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur." açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye çağırdıklarını belirten Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir."

"KENDİ DAR GÖRÜŞLÜ ÇIKARLARINA AB'Yİ ALET ETMEMELİLER"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülke olduğunu belirten Aksoy, "Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Adanın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB’yi alet etmemesi gerek dedi.

"TEK YANLI VE TARAFLI TUTUMLARI TERK ETMELİDİRLER"

AB’nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkeler için ise, "Uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz." ifadelerini kullandı.