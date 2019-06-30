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  3. Son dakika... Iraklı diplomat Bakanlığa çağrıldı

Son dakika... Iraklı diplomat Bakanlığa çağrıldı

Son dakika... Iraklı diplomat Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Türkiye'nin teröristlere yönelik (sınır ötesi) operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan edinilen bilgiye göre, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Irak Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılmasına ilişkin bir açıklama yapan Sözcü Aksoy, PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Maslahatgüzara, PKK'ya yönelik operasyonlarımızda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. IKBY'nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK'yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak'ın PKK'ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak'ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi."

(AA)

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