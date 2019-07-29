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  3. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistanın başkenti Kabilde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçim ofisinde meydana gelen terör saldırısında en az yirmi kişinin hayatını kaybettiği ve bir cumhurbaşkanı yardımcısı adayı dahil, birçok kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca Afganistan'daki seçim sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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