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11 Haziran 2019 Salı 07:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 07:42

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ittifak endişeleri kararına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ittifak endişeleri kararına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararın, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy açıklamasında, “Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların  kabul edilmesi asla mümkün değildir” dedi.

Aksoy, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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