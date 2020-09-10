Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gine Bissau’da Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Programda Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile Gine Bissau Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.