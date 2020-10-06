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06 Ekim 2020 Salı 09:05 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Azerbaycan'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Azerbaycan'a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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