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  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
08 Ekim 2020 Perşembe 13:55 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovakya'da “GLOBSEC 2020 BRATISLAVA FORUM” kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ilişkilerimizi, Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan'ın saldırganlığını ele aldık." açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovakya’da “GLOBSEC 2020 BRATISLAVA FORUM” kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. 

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la ilişkilerimizi, Doğu Akdeniz, Libya ve Ermenistan'ın saldırganlığını ele aldık." dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın ve GKRY’nin maksimalist yaklaşımlarla AB’yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz." açıklamasında bulundu.

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