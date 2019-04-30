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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız." dedi.

Çavuşoğlu, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadesini kullandı.

AA

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