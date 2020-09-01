Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım için müzakereden yana olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu;" Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" uyarısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'Bu adalar silahlandırılamaz. Yunanistan basına yansıyan haberlerden sonra nöbet değişimi olduğunu söyledi. İç güvenlik için bu tür güçler bulundurabilir. Bunun da limiti var. Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.

Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bu tür adımlar Yunanistan'a zarar verir. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Bizimle diyaloğa varsanız biz her zaman vardık. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız. Yunanistan bizi kışkırtmaya çalışıyor, bunun sonucu da tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür.'