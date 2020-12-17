Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Adımlarımızı atacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

ABD YAPTIRIM KARARI



Egemenlik haklarına saldırı, çok yanlış bir karar. CAATSA uygulanamaz.

Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi



Yaptırımlar bizi hiçbir şekilde sarsmaz. Yaptırımları elimizin tersiyle ittik.

Kararı inceliyoruz, hangi adımları atacağımıza karar vereceğiz.

BIDEN SONRASI ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Joe Biden'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz, Biden da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. FETÖ konusundaki beklentilerimizi biliyor. Beklentilerimiz karşılanırsa ABD ile ilişkiler iyi olur.



DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak.



Yunanistan diplomasi mi istiyor AB'nin arkasına mı saklanacak.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİSİ



Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak.



KARABAĞ'DA RUSYA İLE ORTAK GÖZLEM NOKTASI



Ayrıntılar geliyor...