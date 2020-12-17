Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Adımlarımızı atacağız
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin "Çok yanlış bir karar, adımlarımızı atacağız" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı'nın kendisini arayarak "birbirimize karşı açıklamalardan vazgeçelim" dediğini belirten Çavuşoğlu, "Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
ABD YAPTIRIM KARARI
Egemenlik haklarına saldırı, çok yanlış bir karar. CAATSA uygulanamaz.
Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi
Yaptırımlar bizi hiçbir şekilde sarsmaz. Yaptırımları elimizin tersiyle ittik.
Kararı inceliyoruz, hangi adımları atacağımıza karar vereceğiz.
BIDEN SONRASI ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Joe Biden'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz, Biden da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. FETÖ konusundaki beklentilerimizi biliyor. Beklentilerimiz karşılanırsa ABD ile ilişkiler iyi olur.
DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak.
Yunanistan diplomasi mi istiyor AB'nin arkasına mı saklanacak.
TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİSİ
Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak.
KARABAĞ'DA RUSYA İLE ORTAK GÖZLEM NOKTASI
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