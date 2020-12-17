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  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Adımlarımızı atacağız
17 Aralık 2020 Perşembe 10:36 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Adımlarımızı atacağız

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TürkMedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin "Çok yanlış bir karar, adımlarımızı atacağız" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı'nın kendisini arayarak "birbirimize karşı açıklamalardan vazgeçelim" dediğini belirten Çavuşoğlu, "Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

ABD YAPTIRIM KARARI

Egemenlik haklarına saldırı, çok yanlış bir karar. CAATSA uygulanamaz.

Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi

Yaptırımlar bizi hiçbir şekilde sarsmaz. Yaptırımları elimizin tersiyle ittik.

Kararı inceliyoruz, hangi adımları atacağımıza karar vereceğiz.

BIDEN SONRASI ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Joe Biden'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz, Biden da Türkiye'yi çok iyi tanıyor. FETÖ konusundaki beklentilerimizi biliyor. Beklentilerimiz karşılanırsa ABD ile ilişkiler iyi olur.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak.

Yunanistan diplomasi mi istiyor AB'nin arkasına mı saklanacak.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİSİ

Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak. 

KARABAĞ'DA RUSYA İLE ORTAK GÖZLEM NOKTASI

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