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14 Haziran 2019 Cuma 10:08 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:19

Çavuşoğlu: S-400ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Çavuşoğlu: S-400ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi.

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var." diye konuştu.

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