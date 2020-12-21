Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar, görüşmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.