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  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
21 Aralık 2020 Pazartesi 21:39 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar, görüşmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesinin takibi için yapıldığını kaydetti.

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