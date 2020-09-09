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09 Eylül 2020 Çarşamba 14:27 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 98 yıl önce de başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 98 yıl önce de başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. Çavuşoğlu, 98 yıl önce sadece İzmir'in değil tüm Anadolu'nun Yunan zulmünden kurtulduğunu vurgulayarak "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. Çavuşoğlu, 98 yıl önce sadece İzmir'in değil tüm Anadolu'nun Yunan zulmünden kurtulduğunu vurgulayarak "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." ifadesini kullandı.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ile gazilerini saygı ve rahmetle andığını aktaran Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu." açıklamasında bulundu.

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