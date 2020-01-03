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Dışişleri: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Dışişleri: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Ankara'dan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz."

AA


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