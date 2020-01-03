Dışişleri: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
Ankara'dan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." açıklaması yapıldı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz."
AA