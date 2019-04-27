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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbili ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat, Basra ve Erbili ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 28-29 Nisan 2019 tarihlerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve yerel makamlarla görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat, Basra ve Erbil’i ziyaret edeceği belirtilerek, "Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde, terörle mücadele ve Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin ele alınması ve bölgesel meselelerin istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaret sırasında Irak’ın asli unsurlarından Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi. 

İHA

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