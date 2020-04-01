Diş Hekimi Mustafa Oral corona virüsten hayatını kaybetti! Mustafa Oral kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Mustafa Oral, yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kalan Oral, dün (31 Mart) sabah saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Mustafa Oral kimdir? sorusunun yanıtı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

MUSTAFA ORAL KİMDİR?

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Mustafa Oral, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oral'ın İzmir'de özel muayenehanesinin bulunduğu eşinin de karantina altında olduğu öğrenildi.

Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral, 1952 yılında Bodrum Çömlekci Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta bitirdi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1976 yılında mezun olan Mustafa Oral, mezuniyetinden itibaren 43 yıl boyunca kendi muayenehanesinde serbest olarak diş hekimliği yaptı ve aynı zamanda Türk Diş Hekimleri Birliği içerisinde de çalışmalarda yer aldı.

PEK ÇOK YÖNETİCİLİK GÖREVİ ÜSTLENDİ

1986 yılından önce çeşitli şekillerde çalışmalara katıldığı Türk Diş Hekimleri Birliği'nde, söz konusu tarihten sonra ise farklı kademelerinde görevler aldı. 1986-1988 yılları arasında İzmir Diş Hekimleri Odası kurucularından biri olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve yazı işlerinden sorumlu üye olarak İzmir Odası Dergisi'nin yayımını başlattı.

Mustafa Oral, 1988-1994 yılları arasında İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanlığı’nı ve 1992 yılında gerçekleştirilen TDB 1.Uluslararası Kongresinin ev sahipliğini yürüttü. Kongreler Yönergesinin ilk halinin hazırlanması, Tüketici Haklarının ilk taslak hazırlığı ve ilk uygulayıcısı sorumluluklarında bulundu. TDB 14. ve 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre ve Fuar Komisyonu üyeliği, 20. Uluslararası Kuşadası Kongresi sorumluluğu, 23.Uluslararası İstanbul Kongresi sorumluluğu, 4. dönem Etik Kurul Üyeliği, 2 dönem TDB Etik Kurul Sorumluluğu, TDB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu sorumlulukları ve üyeliği, Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı Çalışma Protokolü’nün hazırlanması, aynı komisyonun sorumluluğu ve üyelikleri, TADSE Komisyonu sorumluluğu ve Engelsizler Grubu sorumluluğu gibi görevlerde bulundu. TDB'nin ve İzmir Diş Hekimleri Odası'nın birçok konuda temsilciliklerini yerine getirdi.

TDB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Oral'ın ölümünün ardından Türk Diş Hekimleri Birliği bir açıklama yayınladı;

"TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral'ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm diş hekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür. Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral'ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."