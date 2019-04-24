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Diriliş Ertuğrul'da Bamsı öldü mü?

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı öldü mü"

Diriliş Ertuğrul 144. bölümde, Diriliş Ertuğrul bu hafta yine bomba gibi geçti. Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onun gözlerini kör etti.

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Diriliş Ertuğrul 144. bölümde, Diriliş Ertuğrul bu hafta yine bomba gibi geçti. Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onun gözlerini kör etti. Tabi ki evlat için insan her şeyi yapmak ister fakat Bamsı oğlu düşman elindeyken yerinde duramaz ve her şeyi göze alarak ölüme gider. Yaptığı yanlışların farkında değildir. Taki Dragos bu iş burada bitecek diyene kadar. Yani Albastı ölmedi diyene kadar. Tahminlere göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak.

Albastı'nın kim olduğunu bilen Ertuğrul, İlbilge Hatun'un karşısında da ispat etmek istiyor. Bu yüzden Dragos'u kullanıp Albastı'yı yakalayacak. Dragos artık açığa çıktı ve Albastı'nın yakalanması an meselesi. Hasbiyiğitin en büyük varlığı davasıdır oğullar. Bu yüce dava uğurunda makamlarından ve dahi en yakınlarından vazgeçebilenler bu kutlu yolda yürüyebilir" diyen Ertuğrul Bey düşmanların eline düşen Bamsı'yi kurtaramayacak mı? sorusu yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

 

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