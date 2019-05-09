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Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman ne zaman başlıyor"

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul artık sona yaklaştı. Bu yıl final yapacak olan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul’un son bölümünün ne zaman olduğu ise merak edilen konuların başında yer alıyor.

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba olarak belirlendiği iddia edildi. Osman Gazi dizisi ise yeni sezonda 13 Kasım'da ilk bölümü ile ekrana gelmesi planlanıyor.

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi’nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikâyede Osman Gazi’nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

OSMAN GAZİ DEVRİ BAŞLIYOR

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikâyede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

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