Diriliş Ertuğrul Aribuka kimdir? Diriliş Ertuğrul Aribuka tarihteki yeri nedir?

Diriliş Ertuğrul Aribuka kimdir? TRT 1’de her Çarşamba akşamı izleyicileri ekrana kiltileyen Diriliş Ertuğrul dizisinde dikkat çeken Moğol karakter Aribuka kimdir, tarihteki yeri nedir? Gündoğdu’nun attığı oku çıkarıp Albastı’ya yardım eden Diriliş Ertuğrul Aribuka karakterine Emre Erçil hayat veriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL ARİBUKA KİMDİR?

Aribuka karakterinin tarihte bir gerçekliği bulunmuyor.

Moğollar sefer yapmadan önce orada istihbarat çalışması yapar. Sonrasında ise küçük bir birlik ile tehditleri ufak ufak başladıktan sonra gelen birlik o bölgenin güvenlik açıklarını keşfedip gelen orduya hem yardımcı olup oranını fethedilmesini sağlar hem de onlara bu işlerde yardımcı olur. Diriliş Ertuğrul yeni dizisine yeni giren Moğol Aribuka da Moğolların sahip olduğu istihbaratın başıdır. Alıncak’ın başarısız olması hem araştırmak hem de gerekli hamleleri bizzat yapmak için hanı tarafından gönderilmiş usta katildir.

Diriliş Ertuğrul Aribuka kendi demesi, ile kan soyundan olduğunu ve Moğol’a karşı gelen nice han devlet başkanlarını kılıcının tadına baktığını söyledi. Söğüt’e gelmesinin ikinci önemli kısmı ise Berkeha’nın casusu Ertuğrul bey ile görüşeceğini haber almasından dolayı buralara kadar gelmiştir.

EMRE ERÇİL KİMDİR?

Emre Erçil, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra İçerde, Ulan İstanbul, Milat ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde rol almıştır.

Fox TV'de yayınlanan; kadrosunda Timur Acar, Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Deniz Can Aktaş, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar, Emre Erçil, Ülkü Hilal Çiftçi ve Defne Yalnız'ın yer aldığı Nerdesin Birader dizisinde Kıbrıslı karakterini canlandırdı.

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Aribuka karakterini canlandırdı.