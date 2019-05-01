Diriliş Ertuğrul 147. Yeni Bölüm Fragmanı! Diriliş Ertuğrul 146. Son Bölüm İzle!

Diriliş Ertuğrul’un 147. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul’da büyük cenk için geri sayım devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Ertuğrul, “Düşmanlarımızı bertaraf ettik, hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey, bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak.” der arkadaşlarına. Abisi ile konuşan Ertuğrul, “Biz ayrı dallarda tomurcuk versek de aynı kökten geliriz ağabey. Köklerimiz de kara toprağa verdiğimiz canlardan alır özünü.” der. Gündoğdu Bey ise “Özüne kurban kardeşim.” diyerek sarılır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 147. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 146. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.

Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?

Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Engin Altan Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı. Düzyatan'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar'ın yönettiği Beyza'nın Kadınları oldu.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. Arnavut asıllıdır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir.

ESRA BİLGİÇ

4 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. 26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.

Esra Bilgiç’in rol aldığı diziler:

Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017

AYBERK PEKCAN

Ayberk Pekcan, 1970 yılında Mersin'de doğmuştur. Eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk projesi olan Çiçek Taksi dizisinde sonra; Tatlı Hayat, Yarım Elma, Kampüsistan, Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Bir Aşk Hikâyesi gibi önemli projelerde yer almıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Artuk Bey karakterini canlandırmaktadır. Sinema dünyasına da adım atan Ayberk Pekcan, Mustang, Kış Uykusu, Aşk ve Devrim, Saç, Ali'nin Sekiz Günü, Neredesin Firuze, Şeytan Bunun Neresinde ve Abdülhamid Düşerken sinema filmlerinde oynamıştır.

BARIŞ BAĞCI

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975'de Karaman'da hayata gözlerini açmıştır. Konya'da Selçuk Üniversite'sinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yer aldıktan sonra oyunculuğuna İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.

2009 yılında 'Nefes Vatan Sağolsun' adlı sinema filminde bir üsteğmeni canlandırmıştır. 2011de 'Küçük Hanımefendi' dizisinde yer almıştır. 2012 yılındaysa başrollerde Ezgi Mola'nın yer aldığı 'Pazarları Hiç Sevmem' adlı sinema filminde oynamıştır. Günümüzde ise TRT 1 ekranlarında yer alan 'Diriliş Ertuğrul Gazi' dizisinde 'Baycu Noyan' karakterini oynamaktadır.

Rol Aldığı Diziler

Barış Bağcı Rol Aldığı Televizyon Dizileri:

Diriliş Ertuğrul – Carmagon Noyan

Kara Kutu – Kâtip

Gümüş – Emir

Kırık Kanatlar -Halim

Yaprak Dökümü – Ali Sarper

Küçük Hanımefendi – Ömer

Rol Aldığı Filmler

Nefes: Vatan Sağolsun - Üsteğmen - Barış

Pars: Kiraz Operasyonu -

Kaybedenler Kulübü - Devrim

Pazarları Hiç Sevmem - Ali