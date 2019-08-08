Direksiyon başına geçti! Yıldırım'dan test sürüşü

İzmir'de bazı temaslarda bulunan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün karayolu ile İstanbul'a geldi.

Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı törenle açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

Yıldırım, İstanbul, İzmir arasını 8 buçuk saatten, 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna da geçerek bir süre kullandı.

(DHA)