Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4605
  • 6,1312
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Direksiyon başına geçti! Yıldırım'dan test sürüşü

Direksiyon başına geçti! Yıldırım'dan test sürüşü

Direksiyon başına geçti! Yıldırım'dan test sürüşü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.

İzmir'de bazı temaslarda bulunan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün karayolu ile İstanbul'a geldi.
Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı törenle açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı. 

Yıldırım, İstanbul, İzmir arasını 8 buçuk saatten, 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna da geçerek bir süre kullandı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...

Kurban Pazarlığı Ettiği Adamın Yanlışlıkla Parmaklarını Kırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dağcılar Nemrut'ta zirve yaptı

Havalimanında ele geçirildi! Özel tasarım kutu yapmışlar